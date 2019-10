Die schöne Fußballphrase, wonach ein Trainer immer das schwächste Glied der Kette ist, hat sich mit dem Aus von Ziersdorfs Spielertrainer Klaus-Jürgen Spätauf wieder einmal bestätigt. Bitter für den Meistertrainer, der 2018 zum Verein kam und seitdem von Erfolg zu Erfolg eilte – mit dem Höhepunkt des 2. Klasse-Titelgewinns im vergangenen Sommer.

Und bis vor ein paar Wochen lief es auch in der 1. Klasse durchaus zufriedenstellend, ehe sich das Verhältnis zwischen Spätauf und einigen seiner Kicker verschlechterte. Obmann Marcus Stark sprach ganz offen davon, dass er keinen Draht mehr zu Teilen seiner Mannschaft fand. Dass daraufhin der Trainer gehen musste und nicht die angesprochenen Spieler, überrascht nicht, da ein Glied einer Kette leichter zu ersetzen ist als eine halbe Mannschaft.

Aber so wichtig wie der neue Trainer Harald Fischer sind jetzt die alten Spieler, welche in der Bringschuld stehen. Ein Coach, mit dem es nicht funkt, okay, ein zweiter wäre vor den Vereinsverantwortlichen aber nicht mehr zu rechtfertigen. Dann muss nicht mehr nur die Trainerposition, sondern vor allem die Kaderzusammenstellung hinterfragt werden.