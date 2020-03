Ab jetzt gilt’s für den SC Retz. Mit dem Rückrundenauftakt der 1. Landesliga soll der erste von 15 Schritten in Richtung Meistertitel gesetzt werden. Dass gleich zum Auftakt Rohrbach, eine der fünf Mannschaften, die sich wohl Platz eins unter einander ausmachen werden, wartet, ist symptomatisch. Denn ein ruhiger Frühlingsstart wird es nicht werden. Bis April warten alle Top-Teams der Liga, bis dahin werden die Weichen gestellt, ob die Weinstädter den ersten Platz bis Saisonende verteidigen können.

Vieles spricht dafür, dass es der SCR schaffen wird, einiges dagegen. Fakt ist aber, dass auf und neben dem Trainingsplatz hart geschuftet wurde. Auch wenn die Trainingsbetei ligung zu wünschen übrig ließ. In den letzten Jahren ging den Retzern im Finish immer ein wenig die Luft aus, das sollte nicht passieren. Da ist wahrscheinlicher, dass der Verletzungsteufel wieder vorbeischaut.

Aber eines sollte wegen der oben beschriebenen Auslosung nicht passieren, nämlich dass am Samstagabend Ernüchterung herrscht am Sportplatz. Klar brauchen nach einem Spiel noch keine Alarmglocken schrillen. Doch eines scheint sicher: Ein Fehlstart ist verboten, denn noch nie war ein Auftakt so wichtig wie diesmal.