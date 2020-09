Nach einer total verpatzten Vorbereitung, mit sechs Niederlagen aus sieben Testspielen, und kaum einer Möglichkeit für Coach Ivica Belas, mit dem gesamten Kader zu arbeiten, schalteten die Hollabrunner zum richtigen Zeitpunkt in den Meisterschaftsmodus um.

Der klare Heimerfolg zum Saisonstart gegen die starken BT Füchse aus der Obersteiermark war auch ein Ausrufezeichen für den Rest der Liga. Einerseits, dass Vorbereitung und Meisterschaft zwei Paar Schuhe sind und andererseits, dass der UHC genug Routine und Klasse hat, in den entscheidenden Phasen seine Leistung abzurufen.

Zudem wurden die Brucker auf der anderen Seite auf den harten Boden der Tatsachen zurückgeholt, nachdem sie selbst in der Testspielphase ihre Gegner – teilweise aus der HLA – in Grund und Boden schossen. Was UHC-Manager Gerhard Gedinger auch geschmeckt haben dürfte: Sowohl die neuen (Anm.: Kevin Wieninger oder Vlatko Mitkov) als auch arrivierten Spieler (Matthias Meleschnig oder Kristof Gal) erfüllten die Erwartungen.

Auch wenn es nach einem Spiel nur eine erste Momentaufnahme ist: Unterm Strich bleibt ein erfreulicher Gesamtauftritt des Teams, der Lust auf mehr macht.