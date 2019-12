Reifeprüfung bestanden. So kann – oder besser gesagt muss – das Fazit der Hollabrunner Handballbundesligaherren nach den zwei schwierigen Partien gegen Titelaspirant Bruck/Mur und das Überraschungsteam aus Bad Vöslau lauten. Obwohl der UHC vor knapp drei Wochen noch auf dem sechsten Platz lag und damit außerhalb des (absoluten) Minimalziels Oberes Play-off. Zusätzlich hatten Coach Ivica Belas und Co. mit Personalproblemen zu kämpfen, u.a. fehlt Kapitän Anze Kljajic. Doch mit diesen vier Zählern haben sich die Weinviertler wieder in eine hervorragende Ausgangsposi tion für die letzten drei Runden gebracht.

Warum? Erstens warten jetzt ausnahmslos Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Zweitens zeigen die Leistungsträger, insbesondere die Legionäre, endlich jene Leistungen, die Manager Gerhard Gedinger eigentlich jedes Wochenende einfordert. Und drittens ist die mentale Stärke zurück, die in diesem Frühjahr für den großen Boom in Hollabrunn sorgte.

Passiert nichts Ungewöhn liches, wird der UHC – trotz schwieriger Umstände und e inem kleinen Zwischentief – das Play-off-Ticket lösen. Dort geht alles wieder bei null los. Aber für Hollabrunn dann mit plus eins. Weil wer unter Druck solche Leistungen bringt, hat gute Chancen am Ende ganz oben zu stehen.