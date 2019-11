Jetzt oder nie! Anders darf und kann das Motto des SC Retz im Titelkampf der 1. Landesliga nicht mehr lauten. Nach dem Herbstmeistertitel stehen die Chancen auf Platz eins und die Rückkehr in die Regionalliga gut, nein, sogar sehr gut.

Selbst eingefleischte Pessimisten müssen aufgrund der Vorzeichen fürs Frühjahr eigentlich optimistisch sein: Die Retzer haben 2020 satte neun (!) Heimspiele bei 15 Rückrunden partien. Noch wichtiger: Alle (!!) Titelmitkonkurrenten müssen den schweren Gang in die Weinstadt antreten. Dazu werden die Verletzten, u. a. Abwehrboss Florian Anderle, zurückkehren. Und der Kader wird generell vergrößert werden, wie Obmann Helmut Bergmann nach dem Schlusspfiff gegen Ortmann versicherte. Dazu kann Coach Robert Haas zum ersten Mal eine komplette Vorbereitung durchziehen. Wie wichtig das ist, bewies der SCR schon in den letzten Wochen, als er besonders in puncto Fitness jedem Gegner überlegen war.

Wie sinnvoll die Regionalliga für den Verein generell ist, sei dahingestellt. Aber wenn der Titel das Ziel ist, dann muss jetzt alles Mögliche getan werden, um diesen zu erreichen. Besser werden die Chancen auf einen Meistertitel in naher Zukunft wohl nie mehr stehen.