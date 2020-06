Der UHC Hollabrunn hat eine Transferbombe platzen lassen. Vlatko Mitkov, knapp 100-facher mazedonischer Teamspieler und HLA-Top-Torjäger, wechselt zum Bundesligisten. Ein Transfer, der in der Handballszene für Aufsehen sorgte.

Handball Mitkov kommt nach Hollabrunn

In den sozialen Medien war das Erstaunen groß, UHC-Manager Gerhard Gedinger konnte sich der vielen Gratulanten nicht erwehren. Damit kann trotz der Abgänge von Igor Vuckovic, Andreas Dräger und Thomas Spörk eines schon einmal festgehalten werden: Der UHC wird stärker in die neue Saison starten, als er die abgebrochene beenden musste.

Das liegt vor allem an der Tatsache, dass man mit Mitkov nun die Idealgröße von sechs Spielern im Rückraum hat, sechs Mannen, die jederzeit ein Spiel entscheiden können und für eine unheimliche Kompaktheit sorgen. Zudem bietet der Kader jetzt die Möglichkeit, sanft die nächste Welle an jungen Eigenbauspielern einzubauen. Egal ob Adrian Higatzberger, Stephan Hengl oder Lukas Schleinzer. Sie alle werden von Mitkov direkt oder indirekt profitieren.

Was diesen Coup aber endgültig noch veredelt ist die Tatsache, dass er auch im Nachwuchs arbeitet, da er ebenfalls die A-Lizenz als Trainer hat. Er soll die Unter-13 der Hollabrunner übernehmen, aktuell ohnehin die hoffnungsvollste in der Bezirkshauptstadt. Damit hat Gedinger wohl den Nagel auf den Kopf getroffen, wenn er meint, dass diese Verpflichtung nicht zu langen Überlegungen führte und „eine absolute Win-win-Situation ist“. Stimmt. Denn auf und abseits des Feldes auf so viel Klasse zu verzichten wäre fahrlässig gewesen.