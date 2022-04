In der Regel geht es in Gemeinden, in denen eine Partei absolut regiert, ja recht beschaulich zu. In Niederösterreich gibt’s ganz viele davon und zumeist hat die ÖVP das Sagen. So ist das auch in Grabern, aber langsam fällt es auf, dass es in der (fast) 1.800-Einwohner-Gemeinde im Herzen des Bezirks nicht ganz so beschaulich zugeht. Zumindest politisch.

Was wiederum die Frage aufwirft, woran das angesichts des Kräfteverhältnisses liegt.

Bürgermeister Herbert Leeb regiert mit absoluter Mehrheit und hat offenbar Freude daran, die aufbegehrende Bürgerliste anrennen zu lassen. Diese ist ein williges Opfer, wenn sie über fehlende Pläne klagt, die ihr eigener Frontmann fotografiert hat.

Da kann man schon verärgert sein oder den anderen häkeln. Am Ende des Tages muss aber klar sein, dass eine Gemeinderatssitzung eine öffentliche Angelegenheit ist und man gewählt ist, den Ort nach außen hin würdig zu vertreten. Und das gelingt in Grabern gerade nicht so gut.