Das LAZ zieht aktuell die Blicke auf sich, und das nicht aus den richtigen Gründen. Die Demontage von Regionsleiter Fabian Heichinger wirft Fragen auf, die keiner wirklich beantworten will. Beim Verband gibt man sich einigermaßen kryptisch, Heichinger schweigt.

Ob die Missstände in der Tat so groß waren, dass sie den radikalen Schritt rechtfertigen, ist so schwer zu beurteilen. Die Vorwürfe werden nicht aus dem Nichts kommen, andererseits hatte es Heichinger wohl von Anfang an schwer. Dass dem bestehenden Team des LAZ Nord ein externer „Jüngling“ vorgesetzt wurde, sorgte 2017 nicht für Freudenstürme.

Der nun Geschasste weiß das, und hat so seine Probleme mit heiklen Themen. Das Gros der Fragen bei einem letztlich geplatzten NÖN-Interview im Jänner 2020 beantwortete er sinngemäß so: Alles super im LAZ, alles perfekt. Die, die ihm nicht gefielen, ließ er unbeantwortet. Sie hätten keinen Mehrwert, würden nur Fragen aufwerfen. Sollten sie gestellt werden, würde er lieber ganz auf das Interview verzichten.

Ein seltsames Verständnis von Öffentlichkeitsarbeit, und ein klares Zeichen, dass Heichinger keinesfalls über jeden Zweifel erhaben war.