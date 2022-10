Nur die Ruhe bewahren

So schnell kann es im Fußball gehen: Vor knapp drei Wochen noch souveräner Tabellenführer in der 1. Klasse Nordwest-Mitte, nach zwei Niederlagen in Folge „nur“ mehr Dritter. Der SV Ziersdorf befindet sich, ganz überspitzt formuliert, in einer Mini-Krise. Vor allem, weil der Offensivmotor gewaltig stockt.

Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Aichinger-Mannen bisher eine großartige Saison spielen. Denn eines darf nicht vergessen werden, in der Vorsaison wurde erst auf dem letzten Drücker der Klassenerhalt geschafft. Jetzt schon alles zu verdammen, was vor Kurzem super war, ist definitiv der falsche Weg.

Es zeigt einfach nur, was alle Experten im Vorfeld der Saison gesagt haben, in dieser

Liga geht es eng zu und viele Mannschaften werden bzw. können vorne mitspielen. Und trotz der aktuellen Form: Die Ziersdorfer gehören definitiv dazu.