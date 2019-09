Vergangene Woche war im Landesgericht Korneuburg die öffentliche Verhandlung rund um die Konfrontation zwischen dem Retzer ÖVP-Bürgermeister Koch und der Retzer SPÖ-Stadträtin Germann. Es ging letztlich darum, ob der Stadtchef bei einem Treffen mit der Dame die Hose geöffnet hatte, um die Farbe seiner Unterwäsche zu demonstrieren. Germann beharrt darauf, hat jedoch keinen Zeugen; Koch klagt auf Unterlassung und Widerruf.

Groß an die Glocke gehängt wurde der Gerichtstermin freilich nicht, denn außer Unverständnis, dass sich die Justiz mit einem mutmaßlich geöffneten Hosenknopf beschäftigen muss, gibt es in dem Fall nicht mehr viel zu ernten. Koch ist zerknirscht, weil seine Stadt derart in die Schlagzeilen geriet. Germann, die den ungeliebten Stadtchef mit ihrem Sexismus-Vorwurf stürzen wollte, hat ihren offenen Brief vom Juli bestimmt schon bereut. Das Urteil steht übrigens noch aus; die Spöttelei bei den nächsten Narrenumzügen auch.