Rot steht noch im Winkerl

Der Bezirk Hollabrunn wird künftig also mit drei Mandataren im Landtag vertreten sein.

Dicke Kumpels werden Bauernvertreter Richard Hogl, Georg Ecker mit seinem Ohne-Wenn-und-Aber-Öko-Programm und Gegenpart Michael Sommer („Klimakrise nicht leugnen, aber …“) nicht mehr werden, aber vielleicht gelingt es in der neuen Konstellation ja doch einmal, für die in einigen Bereichen immer noch nachhinkende Region spürbar an einem Strang zu ziehen.

Die Roten, die sich angesichts der sich anbahnenden ÖVP-Schlappe schon früh ins Fäustchen gelacht hatten, erlitten selbst ein Desaster.

Bezeichnend: Während der Hollabrunn-Chef einen großen personellen Umbruch in Bund und Land fordert, hielt der Bezirkschef bis zuletzt zu Schnabl. Will man irgendwann mehr als Lichtblickchen in Göllersdorf und Ziersdorf erreichen, werden die Roten auch im Bezirk ihr Profil schärfen müssen.

Bezirk Hollabrunn SPÖ-Analyse nach Wahlergebnis: „Man sieht es jetzt noch nicht“