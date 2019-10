Eine Schulklasse zu bändigen, ist eine große Herausforderung. Noch größer, wenn sich ein Kind mit besonderen Bedürfnissen darin befindet. Der Druck auf den Lehrer, hier alles richtig zu machen, ist ebenfalls groß.

In Breitenwaida dürfte dabei etwas schiefgelaufen sein. Zumindest aus Sicht der Eltern. Die Schule sei mit ihrem autistischen Sohn überfordert gewesen. Verbesserung brachte erst ein Schulwechsel. Was die betroffene Bildungseinrichtung dazu sagt? Nichts. Es wird an höhere Stellen verwiesen. Auch da ist nichts Konkretes zu erfahren. Warum? Datenschutz. Weil Schweigen verdächtig macht, steht die Frage im Raum: Hat die Schule etwas zu verbergen?

Pädagogen treffen Entscheidungen, die Gegenwart und Zukunft der Kinder beeinflussen. Diese sollten sie erklären dürfen, wenn es zu Anschuldigungen kommt. Es braucht keinen Datenschutz, hinter dem man sich verstecken kann, sondern Rückendeckung, damit die Verantwortlichen zu ihren Entscheidungen stehen können.