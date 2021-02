Wenn eine Oppositionspartei nicht angehört wird und die Öffentlichkeit von wichtigen Entscheidungen ausgeschlossen wird, dann denkt man eher an Länder weiter im Osten. Doch in Grabern sind die Fronten zwischen der regierenden ÖVP und der – von der ÖVP abgesplitterten – Bürgerliste so verhärtet, dass es keinerlei Gesprächsbasis zu geben scheint. Als Vermittler könnten die Roten auftreten. Die SPÖ war bei der jüngsten Sitzung das Zünglein an der Waage: Zwei Gemeinderäte der ÖVP fehlten, somit war die Opposition mit einem Mandat im Vorteil.

Als es dann darum ging, Kritik von der Bürgerliste entgegenzunehmen, beschlossen ÖVP und SPÖ gemeinsam, das ohne Zuhörer zu tun. „Zu persönlich“, lautete die Begründung. Diskutiert wurde dann gar nicht.

Die Gräben sind nun tiefer als zuvor, vor allem, weil man sich des Eindrucks nicht erwehren kann, dass es etwas zu verbergen gibt. Transparenz ist vielleicht manchmal unangenehm, aber ehrlicher.