Fünf Siege aus sieben Spielen, vorne dabei und offensiv eine der stärksten Mannschaften der Liga, die sogar die Gegner beeindruckt. Der Saisonstart des SC Retz kann – trotz des Aus rutschers in Rohrbach – zu Recht als geglückt bezeichnet werden. Wie am vergangenen Freitag in Kilb. So hoch hat der starke Aufsteiger in den letzten Jahren noch nie verloren. Ein Mitgrund für den Erfolg ist auch die geglückte Transferpolitik.

Libor Zondra ist der lange gesuchte Stoßstürmer, Edin Planic, trotz gelegentlicher Aussetzer, ein guter Ersatz für den abgewanderten Ex-Kapitän Florian Anderle in der Innenverteidigung. Georg Kurzweil akklimatisiert sich von Spiel zu Spiel immer mehr in der Landesliga – nach dem gewaltigen Sprung aus der 2. Klasse. Istvan Varga zeigte auch schon, warum er eine Waffe am Flügel sein kann. Und Co-Trainer und „Jolly Joker“ Milan Jankovic ist auf und abseits des Platzes ein wichtiges Bindeglied zwischen Trainer und Mannschaft. Sein sportlicher Wert, trotz Alter und Fitness, ist unbestritten – siehe Assist beim 3:1 gegen Krems.

Zum Schulstart passend gibt es deshalb die Note Sehr gut für das Sommer-Einkaufsprogramm der Weinstädter. Geht das so weiter, dann kann auch am Ende der Saison ein Sehr gut stehen – Meistertitel und Aufstieg inklusive.