Nach der Bürgerliste und der FPÖ unterstreicht nun auch die Hollabrunner SPÖ die Notwendigkeit eines Indoor-Schwimmvergnügens, das es im Bezirk seit vier Jahren – seit der Schließung des damals 40 Jahre alte „Lehrschwimmbeckens“ in Ravelsbach – nicht mehr gibt. Wobei hier tatsächlich nicht nur der Freizeitaspekt hervorzukehren wäre, sondern auch die ausreichende Möglichkeit, die Kinder der Region das Schwimmen zu lehren.

Alles nicht neu. Neu wäre allerdings, das Projekt einmal finanziell darzustellen. So werden die Kosten für das Gänserndorfer Regionalbad, das demnächst in Betrieb geht, mit acht Millionen Euro beziffert; etwa die Hälfte davon fließt über Fördermittel. An die 30 Kommunen sagten ihre finanzielle Beteiligung auf 20 Jahre zu. Ein schöner Brocken, aber zu stemmen. Die Frage ist nicht, ob man es sich leisten kann, sondern ob es sich die Mehrheit dauerhaft leisten will; denn ein gewinnbringendes Geschäft darf man sich damit nicht ausrechnen.