So-so … la-la

Das Wetter am Faschingssonntag war, sagen wir einmal, närrisch. Doch fast ein wenig verwundert stellten die Veranstalter freudig fest, dass ihre Feste trotz der unangenehmen Nässe super besucht waren.

Man kann das C-Wort nimmer hören, aber das Wochenende hat bestätigt, dass viele Menschen nach den letzten beiden Jahren danach lechzten, die kreative Sau rauszulassen.

Ach ja: Zum Fasching taucht über Hollabrunn die alljährliche Meldung auf, dass hier aufgrund eines heiligen Gelübdes aus dem Jahr 1679, als die Lungenpest glimpflich überstanden war, von Sonntag bis Dienstag keine Faschingsveranstaltung stattfindet. Soso?

In Sonnberg, das bekanntlich zu Hollabrunn gehört, herrschte am Sonntag wieder närrisches Treiben, und der Hollabrunner Bürgermeister durfte guten Gewissens als gelber Sack betitelt werden. Und solange die Umzüge in den Orten so prächtig funktionieren, verschwendet hier niemand einen Gedanken an das Gelübde.