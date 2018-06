Eine Woche zum Vergessen für den SC Retz: Zum einen die bittere Heimpleite gegen Kottingbrunn und damit das Aus im Titelrennen der 1. NÖN Landesliga. Zum anderen die Bekanntgabe von Kapitän Florian An derle, sein Glück zwei Spiel klassen höher zu ver suchen. Der verpasste Meistertitel schmerzt, der Abgang von Anderle tut aber sicher noch mehr weh.

War doch Anderle für viele Experten und Beobachter der beste Abwehrspieler der Liga und nicht nur auf dem Platz eine absolute Identifikationsfigur für den Verein und vor allem für seine Mitspieler. Wer seinen Platz einnehmen soll bzw. kann, steht noch in den Sternen und wird wohl die wichtigste Aufgabe in der Vorbereitungszeit auf die neue Saison sein.

Aus Sicht des Spielers ist es absolut verständlich, jetzt sein Glück als Profi und unter profihaften Bedingungen zu versuchen. Aus Sicht des Vereins ist Anderles Abgang aber eine mittlere Katastrophe. Wichtig wird es jetzt sein, den rest lichen Kader so schnell wie möglich zu binden, damit nicht ein Dominoeffekt entsteht. Und damit eine gute Saison mit einem noch besseren Frühjahr nicht bald in Vergessenheit gerät. Das hat sich niemand verdient. Weder die Spieler noch der Verein und schon gar nicht die treuen Fans, die in Scharen auf den Sportplatz ström(t)en.