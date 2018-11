Zwölf Spiele, elf Siege und nur ein Unentschieden. Dazu die meisten Tore aller Teams der 2. Klasse Pulkau-/Schmidatal – der SV Ziersdorf ist verdientermaßen Herbstmeister. Klar, das ist keine Überraschung, war die Elf von Spielertrainer Klaus-Jürgen Spätauf vor dem Saisonstart Titelfavorit Nummer eins. Allerdings: Nach zwei verpassten Anläufen im dritten so souverän dem Meistertitel entgegenzusteuern, verdient Respekt.

Aller guten Dinge sind drei und es müsste im Frühjahr schon alles schieflaufen, dass die Ziersdorfer nicht am Ende wieder (zumindest) in die 1. Klasse zurück kehren. Rein sportlich sollte es also klappen, was die Infrastruktur und das Umfeld angeht, ist der SVZ ohnehin zu Höherem berufen. Eine schönere Anlage wird im gesamten Bezirk nur schwer zu finden sein, selbiges gilt für die Nachwuchsarbeit und das gesamte Vereinsleben.

Was all diese Faktoren angeht, ist Ziersdorf schon lange meisterwürdig, jetzt ziehen auch die Kicker auf dem Rasen endlich nach. Vielleicht ist das dann eine Art Initialzündung, dass ein schlafender Riese neu erwacht – waren die Ziersdorfer doch jahrelang fixer Bestandteil in der 2. Landesliga. So weit rauf muss es ja nicht gleich gehen, aber dem Bezirk würde ein weiteres, höherklassiges Team nur guttun.