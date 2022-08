Da hört der Spaß auf

Der Fußball lebt von Emotionen, aber nicht von Provokationen. Das Problem an der Sache ist nur, meist führt das eine zum anderen. Denn der Übergang ist fließend und die Grenzen verschwimmend. Das bekam man am Freitagabend auch am Heldenberger Sportplatz zu sehen und spüren.

Zwischen dem HSV und Ruppersthal – natürlich ein Derby, was sonst – kam es zum Eklat. Denn das gegenseitige Provozieren führte zu Beschimpfungen, Rempeleien und schlussendlich zu einem Kantinenverbot für die Gäste als unrühmlicher Höhepunkt.

Die „Schuldfrage“ ist nicht eindeutig. Was aber eindeutig gesagt werden muss: Solche Szenen gehören nicht auf einen Fußballplatz. Das wissen alle Beteiligten, und sie lernen hoffentlich daraus. Denn sonst darf es niemanden wundern, dass ein Gutteil der Bevölkerung den Fußball noch immer als Sport für unterbelichtete Proleten wahrnimmt.