Wer in die Gesichter der Retzer Spieler nach dem 1:1 bei den Leobendorfern am Samstagabend sah, konnte glauben, die Weinstädter hätten verloren. Gefühlt, so der einhellige Tenor der Spieler und Verantwort lichen, war es auch eine Niederlage. Damit konnte das zweite Weinviertel-Derby, wie schon im Herbst, trotz klarem Chancenplus ebenfalls nicht gewonnen werden.

Zwar sind mittlerweile drei Mannschaften zwei Runden vor Schluss in der 1. NÖN Landesliga punktegleich, aber irgendwie hatte man das Gefühl, dass die Retzer die Verlierer des Spieltags waren. Weniger wegen der Leistung, die teilweise durchaus beeindruckend war, sondern wegen des Ergebnisses. Klar ist noch alles möglich, aber bei mittlerweile zwei Konkurrenten, die in der Tabelle vor dem SCR stehen, weitaus schwieriger als noch vor dem Anpfiff unter der Burg Kreuzenstein.

Für die Retzer bleibt nur zu hoffen, dass Kapitän Florian Anderles prophetische Worte nicht eintreffen werden, dass man sich „selbst in den Hintern beißen könne“, wenn es am Ende gar nur wegen des schlech teren Torverhältnisses nicht zum Meistertitel reicht. Wenn dann ein Spiel gesucht werden soll, wo Punkte liegengelassen wurden – nun, dann darf man sich auch an das Spiel gegen Leobendorf zurückerinnern ...