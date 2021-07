Klare Worte findet UHC-Hollabrunn-Trainer Ivica Belas in der Rückschau auf den verpassten Aufstieg seiner Handball-Bundesligaherren. Zwei Aussagen lassen hellhörig werden: Erstens, dass manch ein Spieler scheinbar gar nicht aufsteigen wollte. Und zweitens, dass es ein wenig an Professionalität mangelte, um wirklich in Österreichs oberste Spielklasse aufsteigen zu können. Weniger auf Vereinsseite, sondern mehr aufseiten der Spieler. Beides stimmt nachdenklich.

Denn so offen und klar wie nie kommunizierten Manager Gerhard Gedinger und Co. im vergangenen Sommer das Ziel Meistertitel und HLA-Aufstieg. Und so stark wie nie spielten die Hollabrunner auch über weite Strecken des Grunddurchgangs und der Bonusrunde. Verständlich, dass der hochprofessionelle Belas noch heute sagt, er konnte sich nie vorstellen, dass es seine Mannen NICHT schaffen würden.

Das lässt nur den Schluss zu, dass einige Spieler nicht mit offenen Karten spielten. Damit spielte man nicht nur der eigenen Mannschaft übel mit, sondern auch dem gesamten Verein. Oft stehen ja Vereine in der Kritik bezüglich ihres Umgangs mit Spielern. Diesmal war es wohl umgekehrt.