Das fehlende Puzzleteil

Ein gutes Bild gab der SK Wullersdorf im vergangenen Herbst ab, viel zu kritisieren gibt es nicht. Der Vizeherbstmeistertitel war mehr, als erwartet wurde. Doch war sogar noch mehr möglich. Denn so ausgeglichen die Mannschaft in allen Teilen agierte, so klar ersichtlich war, dass ein echter Torjäger fehlt. Oder anders formuliert, dass angesprochener Goalgetter, Vaclav Vasicek, zu wenig oft in Szene gesetzt wurde.

Mit der Verpflichtung von Dominik Urbancok gehen Trainer Walter Pöltl und Co. jetzt All-In. Neben ihm und den anderen Zugängen Milan Moravec und Gabriel Beck hat Vasicek jetzt drei neue Top-Spieler zur Seite gestellt bekommen – und sollte abliefern können.

Urbancok könnte damit das letzte fehl ende Puzzleteil sein, mit dem der SKW ein geschlossenes fußballerisches Bild ergibt. Ein Bild, das bei günstigem Verlauf im Frühjahr zum Meisterwerk wird.