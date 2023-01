Das ist ein schmaler Grat

Während das Trainingslager des SC Retz ein voller Erfolg war, gab es in Sachen Neuzugänge zuletzt eher Misserfolge: Wunschspieler Matúš Lacko sagte genauso ab wie „Zehner“ Aleksandar Dimic. Damit bleibt David Ebner der einzige Neue, bei drei Abgängen. Und trotzdem überlegen Sektionsleiter Werner Mischling und Co. mit diesem Kader in die Frühjahrssaison zu gehen. Ein Risiko? Jein.

Ja, weil der Kader ausgedünnt wurde und Trainer Rene Hieblinger ein echtes Problem bekommen wird, wenn der Verletzungsteufel erneut zuschlägt. Nein, wenn Jan Schulmeister, Daniel Murtinger und Jakob Bichler nach ihren Verletzungen wieder topfit auf den Rasen zurückkehren.

Optimisten wie Mischling meinen, der Kader sei dennoch stärker wegen der Rückkehrer. Pessimisten bekritteln das Spiel mit dem Feuer. Realistisch betrachtet kann ein weiterer Neuer aber definitiv nicht schaden.