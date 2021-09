Schade, dass in Retz nicht an jedem Wochenende Weinlesefest ist. Aber nicht, weil damit der Wein in Strömen fließt, sondern weil dann am Sportplatz des Landesligisten noch mehr los ist als sonst. Diesmal waren fast tausend Fans gegen Langenrohr zu Gast und trugen mit ihren Anfeuerungsrufen dazu bei, dass die Grün-Weißen auf die Siegerstraße zurückfanden.

Wie wichtig so eine Unterstützung ist, bewies Lokalmatador Niklas Hacker. Den Youngster spornten die Anfeuerungsrufe dermaßen an, dass er vor allem beim finalen 4:1 vor Selbstvertrauen nur so strotzte. Kein Wunder, dass Coach Rene Hieblinger in der Ansprache vor dem Match nicht viele Worte verlor, sondern seine Spieler einfach die Atmosphäre genießen ließ.

Die Gänsehaut zog es aber nicht nur dem Trainer und den Spielern auf, sondern allen Anwesenden. Weil die vielen Corona-bedingten Zwangs pausen in den letzten anderthalb Jahren eines gezeigt haben: Nämlich, wie schön die Zeit auf dem Sportplatz sein kann. Und wie weniger schön sie ist, wenn auf den Plätzen gähnende Leere herrscht.