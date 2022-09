Das setzt Energien frei!

Fußball kann manchmal so einfach sein: Nach den kargen Wochen meldete sich der SC Retz zum wichtigsten Heimspiel des Jahres, jenem beim Weinlesefest, mit einem Feuerwerk zurück.

Plötzlich traf Stürmer Tobias Eggenfellner, plötzlich wurde kombiniert und herausgespielt und plötzlich war auch der Spielverlauf ganz im Sinne der Retzer. Dass die knapp 1.000 Fans ihres dazu beitrugen und beim Team Energien freisetzten, war das Tüpfelchen auf dem i.

Euphorisch braucht man deshalb nicht werden im Lager der Weinstädter, aber ein erster Schritt in die richtige Richtung wurde gemacht. Zwei Siege am Stück gelangen in der Meisterschaft schon länger nicht mehr.

Die Liga rückt überhaupt immer enger zusammen und das Lazarett der Retzer beginnt sich auch zu lichten. So schlecht der Saisonstart war, die Aussichten für die nächsten Wochen sind jetzt wieder deutlich besser.