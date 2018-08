Neuer Trainer, neues Glück? Am Samstag beginnt die Ära Ivica Belas beim UHC Hollabrunn mit dem Bundesliga-Auftakt in Bruck/Mur. In den ersten Wochen bewies der neue Trainer schon, warum er in der österreichischen Handballwelt einen exzellenten Ruf besitzt. Allerdings wird es noch dauern, bis die Mannschaft sein System verinnerlicht hat. Nur, wie sagt Belas selbst: „Mir ist es egal, auf welchem Platz liegend ich in die Play-offs gehe.“ Stimmt, denn die Meisterschaft wird nicht im September gewonnen, sondern im April.

Eines ist aber klar: Einen so professionellen Trainer wie Belas holst du nicht, wenn nicht am Ende der Aufstieg stehen soll. Das wird beim UHC auch erstaunlich offen und klar kommuniziert. Ab in die HLA – an diesem Ziel bzw. Mantra wird auch Belas gemessen. Er soll das letzte fehlende Puzzleteil sein, an deren Ende ein stimmiges HLA-Bild stehen soll. Was das Umfeld im Verein und (größtenteils) die Halle angeht, gehören die Hollabrunner in die oberste Spielklasse. Jetzt liegt’s am Trainer und an den Spielern.

Dabei muss der Aufstieg nicht zwangsläufig diese Spielzeit passieren, sofern eine Entwicklung zu sehen ist, die in diese Richtung geht. Nur eines ist spätestens seit der Belas-Verpflichtung vorbei: das Tiefstapeln.