Das war leider vorhersehbar

Ausgelegt war das Projekt auf zehn Jahre. Doch bereits nach anderthalb Jahren kam das Aus. Die Rede ist von der SC Retz-Talenteschmiede. So ambitioniert das Nachwuchsfußballprojekt war, so vorhersehbar war das Ende wegen der Entwick lungen in den letzten Monaten.

Da gab‘s zum einen die finanziellen Mehrbelastungen, die auch ein Verein wie der SC Retz spürt. Zum anderen sahen Obmann Helmut Bergmann und Co. zu wenig Benefit für den Verein selbst.

Es mehrten sich die kritischen Fragen, weshalb so ein Projekt finanziert wird, welches der Region selbst mehr half als der Weinstadt. Und schließlich gab es noch das Spannungsfeld zwischen den Retzer Nachwuchstrainern und der Talenteschmiede.

Die Idee war gut und die Umsetzung auch nicht schlecht. Nur prallten da Welten aufeinander, die scheinbar nicht kompatibel waren. Weshalb dieses Ende nicht wirklich überrascht.