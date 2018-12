Wer als neutraler Beobachter am Samstag beim Handball-Bundesligaderby in der Weinviertel-Arena in Hollabrunn war, hätte meinen können, die Bescherung wäre nicht erst zwei Tage später gewesen.

Eine bummvolle Halle mit über 800 Fans, dazu viele Zuschauer bei der Live-Übertragung auf Laola1.tv und, am allerwichtigsten, ein packendes Handballspiel mit einem Heimsieg für die UHC-Herren. Dass auf der anderen Seite die Korneuburger erneut knapp dran waren, einen Titelfavoriten zu stürzen, lindert deren Schmerzen ob der Niederlage. Denn am Ende waren beide Mannschaften Gewinner.

Der UHC Hollabrunn, weil er dem Druck standhielt, nicht vom Lokalrivalen überholt zu werden, und unterstrich, heuer den großen Wurf, sprich HLA-Aufstieg, schaffen zu können. Und natürlich die Werbetrommel für weitere volle Ränge im neuen Jahr zu rühren.

Die Union Korneuburg, weil sie ihr Saisonziel schon längst erreicht hatte und nun ohne Druck aufspielen kann. Was dabei möglich ist, war beim Derby zu sehen.

Das schönste Weihnachtsgeschenk für alle Weinviertler Handballfans ist aber ein anderes: nämlich, dass im neuen Jahr zumindest zwei weitere Derbys zwischen Hollabrunn und Korneuburg stattfinden werden. Das ist gut so, denn nach diesem Festtagsspiel gibt es nur einen Wunsch: bitte mehr davon!