Auch wenn es gegen Tabellenführer Neudorf eine (unglückliche) Niederlage gab: Auf steiger Wullersdorf ist in der Gebietsliga mittendrin im Kampf um die Spitzenplätze.

Der Erfolgstrainer verliert deswegen, wie der Rest des Vereins, nicht den Kopf. Das Primärziel ist und bleibt weiter der Klassenerhalt. So komisch das aufgrund des aktuellen Erfolgslaufes auch klingen mag. Ein Blick auf die Tabelle bestätigt das, denn die Liga ist so ausgeglichen und eng beisammen wie lange nicht mehr. Anders ausgedrückt: Sollten die Wullersdorfer eine Schwächephase haben, etwa mit drei Niederlagen am Stück, wäre man prompt unten drin.

Aber so weit sollte nicht gedacht werden, ganz im Gegenteil. Auch wenn der Platz an der Sonne vermessen erscheint, sollte eines nicht übersehen werden: Der Fußball lebt oft genug davon, dass Mannschaften ihr Momentum nutzen, um den ganz großen Wurf zu schaffen. Egal ob in der Champions League oder in der 3. Klasse. So gesehen sollte nicht über Platz eins geredet, auch nicht daran gedacht, aber zumindest davon geträumt werden. Und wer Pöltls stink saure Reaktion in Neudorf erlebt hat – beim Ersten wohlgemerkt – sieht, wie viel Hunger die Wullersdorfer noch haben.