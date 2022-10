Der Kopf ist jetzt gefragt

Das hat es lange nicht mehr gegeben beim SC Retz: Der „Platzhirsch“ muss sich zum ersten Mal seit Ewigkeiten mit dem Thema Abstiegskampf beschäftigen. Die Ausgangslage vor dem Duell mit dem Vorletzten aus Kilb ist (leider) eindeutig.

Natürlich hat die Mannschaft von Coach Rene Hieblinger genug Qualität, um die hinteren Plätze schleunigst wieder zu verlassen. Aber diese Qualität muss endlich abgerufen werden. Denn nur mit dem Wissen darüber werden keine Spiele gewonnen. Und die nackten Zahlen sind eindeutig: Nur drei Siege, magere zwölf Tore und zu Hause das zweitschlechteste Team.

Klar, in Panik muss nach elf Runden noch keiner geraten. Aber es sollte die momentane Pleitenserie ein aller letzter Warnschuss sein, damit sich alle am Riemen reißen. Denn aus einem Negativlauf rauszukommen ist deutlich schwerer, als in einen Erfolgslauf zu kommen.