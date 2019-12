Es ist keine zwei Jahre her, da schafften die Hollabrunner Handballbundesligadamen mit Ach und Krach den Klassenerhalt. Überhaupt war es damals ein ständiger Kampf um das sportliche Überleben in Österreichs zweithöchster Spielklasse. Doch schon damals hielt UHC-Manager Gerhard Gedinger eisern an der Vereinsphilosophie fest, hauptsächlich auf junge Eigenbauspielerinnen zu setzen. Diese Sturheit scheint sich jetzt ausgezahlt zu haben.

Denn der Überraschungscoup gegen Tabellenführer Admira Landhaus aus Wien war nur der vorläufige Höhepunkt einer Entwicklung, die in die richtige Richtung geht - nämlich nach oben. Im vergangenen Sommer konnten es sich die Hollabrunner leisten, überhaupt ohne Legionärinnen in die neue Saison zu gehen. Und jetzt hat man sogar die Chance, schon heuer in das Obere Play-off einzuziehen.

Das blieb auch dem UHC-Umfeld nicht verborgen, weshalb die Mädels von Erfolgstrainer Michael Huber auch seit ein paar Monaten zum ersten Mal einen eigenen Sponsor haben. Damit in den nächsten Jahren nicht nur die Herren, sondern auch die Damen für eine Handballeuphorie in der Bezirkshauptstadt sorgen. Die Basis ist auf jeden Fall gelegt.