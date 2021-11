Die Weichen jetzt stellen

Nicht nur auf dem grünen Rasen steht der SC Retz vor entscheidenden Wochen. Auch abseits davon werden oder, besser gesagt, sollten die Weichen gestellt werden.

Die bisherige Saison kann durchaus als zufriedenstellend bewertet werden. Trotz aller Umstände und Verletzungen spielt man wieder oben mit. Egal, wie die letzten drei Herbstpartien ausgehen. Nur muss danach entschieden werden, wohin die Reise in Zukunft gehen soll.

Will man im Frühjahr, oder spätestens im Sommer, wirklich um den Meistertitel mitspielen, müssen Verstärkungen her. Idealerweise schon diesen Winter. Will man einfach nur eine gute Rolle in der 1. Landesliga spielen, dann wird wohl auch der aktuelle Kader reichen. Beide Entscheidungen sind absolut legitim. Aber eine davon muss getroffen werden. Und mit allen ihren Konsequenzen auch getragen werden.