Am Samstagabend war es traurige Gewissheit: Die Damen der Spielgemeinschaft Bisamberg/Hollabrunn müssen wieder aus der AVL Women, Österreichs oberster Spielklasse, absteigen – was auf den ersten Blick viel dramatischer wirkt als auf den zweiten, kam doch der Aufstieg für die Bisambergerinnen im Vorjahr unverhofft, es ging ja nur aufgrund des Rückzugs eines Konkurrenten nach oben. Relativ kurzfristig musste Head-Coach Torsten Großmann in einer One-Man-Show ein bundesligataugliches Umfeld aus dem Boden stampfen – was ihm nach schweißtreibenden und nervenaufreibenden Wochen auch gelang.

Der rasche Wiederabstieg bietet auch Chancen: Erstens ist die junge Mannschaft in dieser Saison gereift und wird aus ihren Fehlern lernen. Zweitens wird sie, sofern sie zusammenbleibt, als Mit favorit um den Aufstieg in die neue Spielzeit der 2. Bundesliga gehen. Und drittens ist die Nachwuchsarbeit vorbildlich und zählt zu den stärksten Niederösterreichs. Ein steter Zustrom an talentierten Nachwuchsspielerinnen ist damit garantiert.

So bitter der Abstieg jetzt ist: Mit all den Erfahrungen aus den letzten acht Monaten haben Grossmann und Co. vielleicht die Basis gelegt, dass für die SG Bisamberg/Hollabrunn eine weitere AVL-Zukunft beim nächsten Mal längerfristig ist.