Diesmal keine Enttäuschung

Mit der Verpflichtung von Milan Moravec vom SK Eggenburg machte sich der SK Wullersdorf ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Der Top-Kicker soll den Nacht-und-Nebel-Abgang von David Strombach vergessen machen.

Stichwort Strombach: Dass man sich bei dem Tschechen charakterlich so getäuscht hatte, bezeichnet Trainer Walter Pöltl noch heute als charakterlos und riesige Enttäuschung für ihn. Kein Wunder, dass er sich bei dessen Ersatz lange Zeit ließ bzw. ganz genau überlegte, wen er diesmal holt.

So spricht es Bände, wenn Pöltl explizit darauf hinweist, dass Moravec in jungen Jahren schon Kapitän beim starken Verein jenseits der Grenze, dem SC Znojmo, war. Das wirst du nicht leicht – und schon einmal gar nicht als charakterloser Spieler. Die Chancen stehen also gut, dass Pöltl eine weitere Enttäuschung erspart bleibt.