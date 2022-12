Ein bisschen mehr Anerkennung

Schritt für Schritt nach oben, sprich in Richtung Weltspitze. Das war und ist das Ziel der Göllersdorfer Golferin Emma Spitz. Diesen Sommer entschloss sich die 22-Jährige dafür, ins Profilager zu wechseln. Kurz vor Weihnachten gab es ein vorgezogenes Geschenk, die Tourkarte für die Ladies European Tour 2023, eine der wichtigsten Turnierserien für Profis.

Dennoch wundert es, dass Spitz noch immer so unter dem Radar fliegt oder, besser gesagt, schlägt. Und auch wenn Golf in Österreich mehr als Breiten- denn als Spitzensport gesehen wird: Weltweit gehört der Sport mittlerweile zu den sogenannten „Big Playern“ in der Sportindustrie. Und diesem ist das Talent von Spitz nicht entgangen.

Wäre schön, wenn die Weinviertlerin diese Aufmerksamkeit auch in Österreich bald bekommt. An ihren Leistungen scheitert es ja nicht.