Ein gutes Zeugnis

Auch wenn die Schüler schon in den Ferien weilen, gilt für den SC Retz: Die Hausaufgaben in Sachen Transfers wurden gemacht. Sollte Kevin Petuely noch kommen, dann steht Coach Rene Hieblinger ein guter Kader für eine sehr gute Saison in der 1. Landesliga zur Verfügung.

Vorausgesetzt der Verletzungsteufel macht einen weiten Bogen um die Weinstadt. Tut er das, darf sich Hieblinger auf einen Konkurrenzkampf freuen, den er seit seinem Amtsantritt vor zwei Jahren noch nie hatte – und der die Qualität im Kader deutlich er höhen wird.

Auch wenn auf den ersten Blick kein „Kracher“ in Retz landete, wurde der Kader auf den zweiten punktuell, sinnvoll und mit der nötigen Klasse verstärkt. Anders gesagt: Alle offenen Baustellen wurden geschlossen. Mit einem Mini-Kader wurde der SC Retz in der Vorsaison Dritter. Viel weniger soll bzw. darf es auch in der neuen Spielzeit nicht werden.