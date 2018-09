„Oldies but Goldies“ – das trifft derzeit auf den SK Wullersdorf zu. Der Gebietsliga-Aufsteiger hat sich gut in der neuen Spielklasse eingelebt und wird derzeit auch von Ausfällen nicht aus der Bahn geworfen. Das liegt vor allem an der Torwart-Abwehr-Angriffsachse Szabolcs Sáfár, Todor Yonov und Martin Doubek. Alle drei sind über 40 und zählen dennoch nicht zum alten Eisen.

Was sie so besonders macht, ist nicht nur ihre sportliche Leistung auf dem Feld, sondern ihr Einfluss auf den Rest der Mannschaft – ganz besonders auf die jungen Spieler. Diese saugen die Tipps und Tricks ihrer älteren Kollegen auf wie ein Schwamm und haben auch deshalb, laut Obmann Markus Semmelmayer, einen ordentlichen Sprung in ihrer Entwicklung gemacht. Ein Mitgrund, weshalb die Wullers dorfer als Liganeuling in der Tabelle derzeit eher nach oben blicken dürfen als nach unten.

Ganz zu schweigen von ihren Persönlichkeiten und ihrem Einfluss in der Kabine. Kein Wunder, dass Trainer Walter Pöltl von „meinen zweiten Co-Trainern“ spricht. Damit widerlegen sie auch das Vorurteil, dass ehemalige Profis nur zum Abkassieren in die unteren Ligen kommen – Nachahmung ist erwünscht. Selbst wenn das beim SK Wullersdorf nur die Aus nahme von der Regel ist.