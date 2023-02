Ein starkes Signal

Jetzt also noch ein neuer Hauptsponsor! Beim UHC Hollabrunn werden weiter die Weichen für einen ehestmöglichen Aufstieg in die HLA Meisterliga, sprich oberste Spielklasse in Österreich, gestellt.

Fleißig arbeiten Manager Gerhard Gedinger und Co. an den Rahmenbedingungen abseits des Spielfelds. Die Halle in der Weinviertel-Arena ist neu, die Halle im neuen Schulcampus auch heuer fertig und jetzt noch eine größere finanzielle Sicherheit dank des neuen Hauptsponsors, der dazu noch lokal verwurzelt ist.

Eines kann man Hollabrunn nicht vorwerfen, zu schnell bzw. ohne Weitblick den Aufstieg zu wollen. Jetzt liegt es an der Mannschaft, auch sportlich jenes Niveau zu erreichen, welches sich das UHC-Management in den letzten anderthalb Jahren erarbeitet hat. Das wird wohl die größte Hürde auf dem Weg zur Erstklassigkeit darstellen.