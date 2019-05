Für Retz-Trainer Christian Eichhorn ist der Mai bisher wahrlich kein Wonnemonat. Neben zwei Niederlagen in Folge wurde ihm von Vereinsseite mitgeteilt, nur mehr bis zum Saisonende auf der Bank zu sitzen. Als Vizeherbstmeister und, trotz der aktuellen Ergebniskrise, auf Kurs in Richtung Vizemeistertitel. Am mangelnden Erfolg kann es also nicht liegen, noch weniger, wenn man das große Verletzungspech bzw. den dünnen Kader der Weinstädter sieht.

Trotz der durchaus erfolgreichen Spielzeit war aber scheinbar nicht alles so rosig, wie es, nach außen hin, den Anschein machte. Deshalb ist die Entscheidung der Retzer legitim – und auch nur fair genug, es Eichhorn so früh wie möglich mitzuteilen. So bitter das für den Erfolgstrainer auch sein mag.

Aber dass Erfolg halt nicht immer reicht, dazu genügt ein Blick ins südliche Weinviertel, wo Regionalligist Mannsdorf den erfolgreichen Hannes Friesenbichler durch Carsten Jancker ersetzte. Ob die Weinstädter ebenfalls mit so einem prominenten Namen aufwarten, das bleibt abzuwarten. Der neue starke Mann an der Retzer Seitenlinie wird jedenfalls mit viel Druck der öffentlichen Wahrnehmung seine neue Aufgabe starten.