So ändern sich die Zeiten: vor dreieinhalb Jahren noch in der 2. Landesliga, jetzt in der 2. Klasse. Beim SC Guntersdorf lief es schon besser. Franz Kurzweil, Obmann und Trainer in Personalunion, beklagt schon seit Längerem, dass er die gesamte Vereinslast auf seinen Schultern trage. Auch wenn er jetzt zumindest einen Co-Trainer fand.

Das „Mädchen für alles“ beim SCG bekommt hautnah zu spüren, mit welchen Problemen Vereine heutzutage zu kämpfen haben: Die Anzahl der Spieler aus dem eigenen Nachwuchs nimmt ab, die Preise der Spieler, welche deshalb verpflichtet werden müssen, nehmen zu. Auch bei den Funktionären sinkt die Anzahl der helfenden Hände und vieles bleibt meist an einer Person hängen. Bricht diese dann weg, bricht oft ein ganzer Verein weg.

So weit ist es zwar noch nicht beim Traditionsverein, aber Kurzweil hat wohl recht, wenn er von der schwierigsten Phase seiner fast 25-jährigen Amtszeit redet. Es wird definitiv immer schwieriger, einen Sportverein am Leben zu halten. Noch schwieriger, wenn man keine oder zu wenig Unterstützung bekommt. Deshalb sind die warnenden Worte von Kurzweil wichtig. Denn je früher deshalb der Finger in die Wunde gelegt wird, desto besser.