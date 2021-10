Bedröppelte Gesichter, wohin man schaute am Samstagabend in der Hollabrunner Weinviertel-Arena. Die Handball-Bundesligaherren des UHC verloren nämlich das Derby gegen Korneuburg. Damit gab es die zweite Niederlage in Folge. Und den Absturz ins Niemandsland der Tabelle.

Die schwankenden Leistungen sind schnell erklärt: Zum einen ist der Verletzungsteufel zu Gast und zum anderen kann man das heuer aufgrund der dünneren Kaderdecke nicht mehr kompensieren. Dass sich der UHC in einem Umbruchsjahr befindet, das war allen klar. Dennoch ist es nach wie vor so, dass man in stärkster Besetzung trotzdem ganz vorne mitspielen kann. Allerdings liegt die Betonung auf kann.

Denn ein Muss ist es nicht, da das primäre Ziel die Entwicklung der eigenen Nachwuchsspieler ist. Und das funktioniert trotz der permanenten kleinen Rückschläge tadellos. Mit Valerian Patschka scharrt das nächste Top-Talent bereits in den Startlöchern. Ja, der Blick auf die Tabelle ist derzeit nicht erfreulich. Aber wenn man ferner in die Zukunft blickt, schaut er schon deutlich freundlicher aus.