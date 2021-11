Geduld ist jetzt gefragt

So trist und grau der November gerade durchs Land zieht, so ist auch die Stimmung beim ATSV Hollabrunn nach der Herbstsaison. Eigentlich wollte man im dritten Anlauf endlich den Meistertitel und Aufstieg in die 1. Klasse schaffen. Jetzt liegt man nach einer total verkorksten Hinrunde auf dem vorletzten Platz.

Es scheint, als ob ein wenig die Luft draußen wäre bei den Hollabrunnern. Nach zweimal Platz zwei bei den Corona-bedingten Saisonabbrüchen konnte die mit Ex-Profis gespickte Mannschaft die Spannung scheinbar nicht noch ein Halbjahr hochhalten. Jetzt droht dem Hollabrunner Fußball der nächste Umbruch bzw. Neuanfang.

Der eigene Nachwuchs soll im Fokus stehen und gefördert werden. Allerdings wird das Zeit und Geduld brauchen. Diesen Schritt hätte man aber auch schon vor einem Jahr setzen können. Als die Stimmung noch nicht so trist und grau war ...