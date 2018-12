Was lange währt, wird endlich gut – so oder so ähnlich dürfte sich der Göllersdorfer Fußballtormann Sebastian Gessl fühlen. Nach seiner langen Leidenszeit, in der er, neben der schweren Schulterverletzung, auch die brutale Härte des Profigeschäfts kennenlernen musste, geht es jetzt wieder bergauf.

Bei seinem neuen Verein TSG Hoffenheim, wo er für die zweite Mannschaft spielt, konnte er sich in den letzten Wochen und Monaten endlich wieder in Form bringen und meldet sich kurz vor Weihnachten endlich wieder zu 100 Prozent fit. Auch das positive Feedback seines Trainers, der Gessl im Frühjahr gute Chancen auf das Nummer-Eins-Leiberl gibt, spornt den Youngster an. Und ist die Belohnung für den Göllersdorfer.

War er doch im Sommer schon am Verzweifeln nach dem unwürdigen Abgang beim Karlsruher SC und diversesten Probetrainings in ganz Europa, von Österreich bis Schottland – inklusive der Sorge um die eigene Karriere.

Momentan scheint es doch wieder auf ein Happy End hinauszulaufen, wenngleich der Weg zur Erfüllung des Profitraums noch ein harter und steiniger wird. Doch er kann für viele heimische Talente auch als Vorbild dienen, dass sich unbedingter Wille, vollster Einsatz und hartnäckiger Ehrgeiz doch bezahlt machen.