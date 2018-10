Sport lebt von Emotionen, ein Derby ganz besonders. Das ist im Handball nicht anders. Gut zu sehen zwischen Kor neuburg und Hollabrunn am Samstagabend: Beide Bundesligateams schenkten einander nichts – auf und abseits des Platzes.

Der Aufreger waren allerdings Pöbeleien und Rangeleien der Fans nach der umstrittenen Schiedsrichterentscheidung Sekunden vor der Schlusssirene, die die Korneuburger wohl den Sieg kostete. Dabei waren wüste Beschimpfungen zu hören und es flogen Becher in Richtung Hollabrunner Bank. Selbst am Tag danach waren die Gemüter noch nicht ganz beruhigt.

„Beschämend“ war noch eine der harmloseren Umschreibungen für das Verhalten so mancher Fans. Klar, beide Vereine haben eine große und lautstarke Anhängerschar, was zur guten Stimmung in beiden Hallen beiträgt. Klar ist auch, dass schon seit Längerem eine Rivalität zwischen den Weinviertler Platzhirschen besteht. Nur: Emotionen hin oder her, gewisse Grenzen sollten nicht überschritten werden.

Wer was und zu wem wirklich gesagt hat bzw. haben soll, wird sich zwar wohl nicht mehr auflösen, aber eines sei allen ins Stammbuch geschrieben: Emotionen sind gut und wichtig, aber sie rechtfertigen nicht, jegliche zwischenmenschliche Umgangsformen zu vergessen.