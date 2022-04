Hut ab vor dieser Karriere

Viele österreichische Fußballlegionäre gibt bzw. gab es nicht, die es sowohl in die deutsche Bundesliga als auch englische Premier League schafften. Markus Suttner war einer von ihnen. Das ist im Zuge seines Rücktritts im Sommer wichtig zu betonen. Warum? Weil der Wullersdorfer bei allen Erfolgen und namhaften Vereinen in seiner Vita immer ein wenig unterschätzt wurde.

Dabei war er – vielleicht mit Ausnahme von Brighton – immer unangefochtener Stamm- und Führungsspieler bei seinen Vereinen. Zum einen, weil er überall ein Muster an Konstanz, Verlässlichkeit und körperlicher Robustheit war. Zum anderen dank seiner ruhigen und besonnenen Art.

Der Weinviertler hat im Laufe seiner Karriere immer ganz genau gewusst, was er kann und was nicht. So ein realistisches Selbstbild würde man manchen jüngeren Kollegen nur wünschen.