Jetzt geht eine Ära zu Ende

Welcher SC Retz-Fan kann sich nicht an das Frühjahr 2012 erinnern? Damals stürmte man in der 1. Landesliga zum Meistertitel. Beim Auswärtssieg gegen die SKN Juniors war Matthias Gabler Matchwinner, schoss seine Retzer mit dem 2:1 erstmals in die Regionalliga. Und genau zehn Jahre später endete seine Reise mit den Weinstädtern. Gablers Karriereende läutet das Ende einer Ära ein.

Denn neben Gabler werden in kommenden Jahren wohl auch andere langjährige Leistungsträger wie Jan Schulmeister oder Daniel Murtinger aufhören. Mit dem sanften Umbruch im Vorjahr machten die Retzer schon die ersten Schritte für den nötigen Generationenwechsel.

Allerdings sind Spieler wie Gabler und Co., überspitzt formuliert, nicht unbedingt an jeder Straßenecke zu finden. Doch je mehr Zeit man dafür hat, desto größer sind die Chancen adäquate Nachfolger zu finden.