Vier Spiele, vier Siege: Der Erfolgslauf des SC Retz ging auch am vergangenen Wochenende weiter – passend zum Weinlesefest, auf dem Trainer Christian Eichhorn und Co. danach auch (zu Recht) feierten. Damit sind die Retzer aktuell Verfolger Nummer eins von Titelfavorit Stripfing. Und aufgrund der individuellen Qualität in Wahrheit wohl die ein zige Mannschaft, welche die Marchfelder dauerhaft fordern kann. Ob das auch wirklich so passieren wird, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

Auf die Weinstädter wartet nämlich ein Mammutprogramm, unter anderem mit drei Auswärtsspielen bei den Top-Teams Langenrohr, Gaflenz und Kottingbrunn. Ganz im Gegensatz zum Konkurrenten aus Stripfing, der bis zum Ende der Herbstsaison „nur“ mehr auf Mannschaften der Ränge zehn bis fünfzehn trifft.

Deshalb heißt es jetzt, unbedingt dranzubleiben und die immer wieder auftretenden Aussetzer bzw. Konzentrationsschwächen abzustellen. Schaffen es Kapitän Ferdinand Weinwurm und Co., bis in den November den Rückstand weiter auf zwei Punkte zu beschränken, dann ist im Frühjahr alles möglich. Wenn nicht, dann droht diesmal ein Alleingang der Stripfinger zum Titel.