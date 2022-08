Kein Grund zur Panik

Das Murren am Retzer Sportplatz wird lauter und lauter. Vier Punkte aus vier Partien, davon zwei Heimspiele – das ist für die Ansprüche des 1. Landesligisten zu wenig. Aber da sind wir schon beim Thema. Im Moment müssen die Ansprüche im – in den letzten Jahren – so erfolgsverwöhnten Umfeld der Weinstädter runtergeschraubt werden.

Die Gründe, warum es nicht läuft, sind vielschichtig, aber eines ist unstrittig: Jetzt schon die Messer zu wetzen, das Trainerteam oder die Taktik in Frage zu stellen oder die Einkaufspolitik zu hinterfragen, ist zu früh. Geht der Negativlauf allerdings noch länger so weiter, würde die Sache schon anders aussehen. So unstrittig läuft das Fußballbusiness auch.

Jetzt könnte der Umstand, dass in Retz ein ruhiges und angenehmes Umfeld herrscht, aber zum Vorteil werden. Denn für Schnellschüsse oder Panikaktionen ist man ja nicht bekannt.