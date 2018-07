Knapp 1.600 Kilometer liegen zwischen Wullersdorf und Brighton. Fußballerisch ist die Distanz wohl noch größer. Dennoch hat es Markus Suttner in die Premier League, die wohl beste Fußballliga der Welt, geschafft und geht jetzt in sein zweites Jahr bei Brighton & Hove Albion.

Auch wenn der 31-Jährige im letzten Halbjahr, vor allem verletzungsbedingt, nicht mehr spielte, ist er motivierter denn je, sich seinen Stammplatz zurück zu erkämpfen. Er nimmt sich seine Zeit bei Ingolstadt in der deutschen Bundesliga zum Vorbild, als ihm ebenfalls in der zweiten Spielzeit der absolute Durchbruch gelang. Auch deswegen, weil eine der größten Stärken des Weinviertlers seine Anpassungs- und Lernfähigkeit auf dem Fußballplatz ist.

Dabei ist Suttner weiter einer der meist unterschätztesten Spieler Österreichs – und das auf so einer neuralgischen Position, wie jener des Außenver teidigers. Am besten zu sehen in der Nationalmannschaft, wo er jahrelang im besten Fall vertröstet, im schlechtesten Fall ignoriert wurde, bis Suttner frustriert seinen Rücktritt erklärte. Diese Konsequenz und sein Biss haben ihn bis nach England geführt. Das sollte den Talenten aus dem Bezirk als Vorbild dienen, dass kein Ziel zu weit entfernt sein kann.