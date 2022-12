König Fußball hat Konkurrenz

SV Heldenberg-Trainer Florian Anderle bekrittelte die Trainingseinstellung seiner Kicker und trifft dabei einen wunden Punkt bzw. eine offene Frage: Was kann man von einem 1. Klasse-Kicker in Sachen Training verlangen?

Einerseits schon mehr als nur zweimal pro Woche dem runden Leder nachzujagen. Vor allem, wenn man sportlichen Erfolg will. Denn auch in Liga sieben tummeln sich Ex-Profis und ist genug Geld im Spiel. Andererseits stellt sich jedoch die Frage, ob der Aufwand in einer 1. Klasse teilweise nicht zu professionell ist, da jedem Amateurspieler der Beruf wichtiger ist als das Hobby.

Aber da sind wir schon beim Stichwort: In Zeiten von Corona scheint für viele das Hobby Fußball nicht mehr an der ersten Stelle zu stehen. Weil man andere, neue Hobbys fand. Und das ist wohl das weitaus größere Problem.